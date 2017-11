De vier potten zijn (op één team na) bekend: "Er zijn echt geen makkelijke tegenstanders"

Roberto Martinez was alvast voorzichtig. "De loting? Wat er ook voorvalt, het zal moeilijk zijn. Italië is een iconische naam en ze zijn er niet bij. Het toont maar aan dat een WK halen niet vanzelfsprekend is. Binnen twee weken kennen we onze tegenstanders en dan gaan we opnieuw verder kijken. Er zijn geen makkelijke tegenstanders, echt niet."

De voorbije dagen mochten Zweden, Denemarken, Kroatië en Zwitserland ook nog hun tickets naar Rusland boeken. En zij werden ook verdeeld in de vier potten. In elke groep kunnen er slechts twee Europese teams zitten, dus... Faites vos jeux!

Pot 1

Rusland - Duitsland - Brazilië - Portugal - Argentinië - België - Polen - Frankrijk

Pot 2

Spanje - Peru/Nieuw Zeeland - Zwitserland - Engeland - Colombia - Mexico - Uruguay - Kroatië

Pot 3

Denemarken - IJsland - Costa Rica - Zweden - Tunesië - Egypte - Senegal - Iran

Pot 4

Servië - Nigeria - Australië - Japan - Marokko - Panama - Zuid-Korea - Saoedi-Arabië