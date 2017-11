Analist trekt conclusie uit laatste vier matchen... "Het is duidelijk dat Martinez geen fan van hem is"

Zo haalde Roberto Martinez opnieuw Dries Mertens als eerste naar de kant. "Het is duidelijk dat hij geen fan is van Mertens", schrijft Snelders. "Hij werd vervangen in Bosnië, zat op de bank tegen Cyprus en Mexico en mocht weeral als eerste inpakken. Nochtans waren Chadli en Hazard ook niet echt indrukwekkend."

Daarnaast verwacht Snelders nog woelige maanden. "Er wordt vuurwerk verwacht in de kleedkamer van de Duivels in 2018. De weg naar Rusland is nog lang en Martinez heeft nog veel werk. Kan hij spelers als Mertens, De Bruyne en Nainggolan te vriend houden? Of zal hij op het WK moeten rekenen op de Chadli's, Januzajs en Kabaseles van deze wereld? Toch maar gaan voor optie 1?"