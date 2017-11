Een gesprek op de metro was de aanleiding voor terreuralarm (en duizenden die te laat op de match kwamen)

Op de Brusselse metro ving een vrouw een gesprek op tussen enkele mannen, waarin ze het leken te hebben over een aanslag, schrijft Het Nieuwsblad. En het zou om een voetbalmatch gaan. De bezorgde burger belde de politie en die namen het heel serieus.

Honden, metaaldetectoren, extra manschappen... Alles werd uit de kast gehaald. Er werd zelfs even overwogen om de match af te gelasten, maar het OCAD gaf aan dat de dreiging niet alarmerend was. Ook vanuit Marokko was er immers een tip gekomen over een mogelijke aanslag. Het publiek en de Duivels waren niet op de hoogte van al wat er gebeurde...