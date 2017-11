Deen maakt indruk na hattrick tegen Ierland: "Ik begrijp niet waarom Barcelona hem niet haalt"

Denemarken wist zich na een ruime 5-1 overwinning tegen Ierland te plaatsen voor het komende WK in Rusland. Uitblinker in die match was Christian Eriksen die met een hattrick een heel groot aandeel had in de zege.

In Nederland zijn ze ook enorm onder de indruk van de creatieve middenvelder, zo weet Voetbalzone: “Hij is een heel slimme speler, dus hij kan nu mooi doorgroeien op het WK”, aldus Guus Hiddink

Frank Rijkaard vulde aan tegenover NOS: “Je gaat superlatieven gebruiken. Hij speelde bijna de wedstrijd van zijn leven. En drie schitterende doelpunten. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld.”

FC Barcelona

Ajax-icoon Sjaak Swart vindt dat Barcelona in actie moet schieten: “Ik begrijp één ding niet: waarom Barcelona hem niet heel snel haalt.” Eriksen heeft bij Tottenham nog een contract tot medio 2020 en het is nog maar de vraag of the Spurs hun Deense topspeler willen laten gaan.