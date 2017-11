🎥 Brute pech voor Club-doelman Ethan Horvath: kapitale blunder tegen Portugal gaat viraal

Portugal en de USA speelden 1-1 gelijk, nadat de Amerikanen via McKennie snel op voorsprong waren gekomen. Maar daarna liep het mis.

Bij Ethan Horvath. Die liet een ongevaarlijk schot van Antunes plompverloren door zijn benen glijden en zo werd het 1-1.

From bad to worse for #USMNT. Gotta feel for Ethan Horvath. #fail pic.twitter.com/VAntBRp5VU