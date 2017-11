Eupen grijpt in voor de komst van Antwerp: taferelen als op de Freethiel zullen we niet zien

Terwijl de Antwerp-supporters gebonden zijn aan de verplichte combiregeling, kunnen de Eupen-fans enkel in voorverkoop een kaartje voor de wedstrijd aanschaffen. Op de matchdag gaan er geen tickets meer de deur uit, dit om te vermijden dat supporters van de Great Old in de thuisvakken plaatsnemen. Dat gebeurde eerder dit seizoen onder meer op de Freethiel.

De supporters van de Panda's kunnen nog tot vrijdag tussen 15 en 18 uur hun tickets bestellen. Op vertoon van hun identiteitskaart mogen ze vier toegangskaartjes kopen.