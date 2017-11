Schokkend nieuws: ex-speler van Anderlecht, AA Gent en KV Mechelen overlijdt op amper 39-jarige leeftijd

Het Rwandese voetbal is opgeschrikt door de plotse dood van Hamad Ndikumana. De omstandigheden waarin de oud-voetballer om het leven kwam zijn voorlopig nog onduidelijk. Hij overleed dinsdagavond na klachten over pijn in de borststreek.

Bij KT Press doet de teamdokter van Rayon Sports, de club waar Ndikumana momenteel assistent-coach was, zijn verhaal. "Een van de familieleden belde me gisteravond op en zei dat Hamad zich niet lekker voelde. Ik haastte me tot bij hem, maar toen ik ter plekke kwam, was hij al overleden." Verder onderzoek zal nu de precieze doodsoorzaak achterhalen. Van gezondheidsproblemen was geen sprak.

5 jaar in België

Ndikumana belandde in 2000 bij RSC Anderlecht, dat hem na enkele maanden uitleende aan Turnhout. Vervolgens stond de achterhoedespeler in de defensie van AA Gent en KV Mechelen. In 2005 keerde hij terug naar Rayon Sports.