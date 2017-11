Vanhaezebrouck spreekt over zijn veeleisende aanpak: "Hier in België denken er nog veel dat matchkes spelen op training volstaat"

Vanhaezebrouck beseft dat hij veeleisend is. "Ik sta nochtans voor iedereen open en als er iemand bij mij in mijn bureau zit, is er altijd empathie", zegt hij in S/V Magazine. "Maar ik begrijp dat er spelers zijn die aan mijn aanpak moeten wennen. Zeker zij die voor het eerst een coach meemaken die zo veeleisend is, die er alles wil uithalen wat erin zit en niet tevreden is met nu en dan een keer goed spelen."

Op die manier boekte hij zijn successen. "Waarom konden er bij Kortrijk mannen zes jaar zonder problemen met mij werken? Omdat ze deden wat ze moesten doen, niveau haalden en presteerden. Doe je dat niet, dan krijg je het moeilijk."

"Dat is de harde wet van het profvoetbal. Er zijn ook trainers die zeggen 'doe maar je ding', maar vergeet het dat je tegenwoordig op die manier nog kampioen en Champions League gaat spelen."

De uitspraak van Gert Verheyen dat Zinho Vanheusden één van de meest gedisciplineerde spelers is, haalt hij als voorbeeld aan. "Waarom? Omdat hij het in Italië gewend is gemaakt. Het grootste verschil is het fysieke en het tactische niveau! Maar hier in België denken er nog veel dat matchkes spelen op training volstaat."