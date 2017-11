STVV helemaal in Japanse handen... DMM geeft meer uitleg: "We willen zaken uit de Japanse cultuur invoeren"

DMM werd vertegenwoordigd door Yusuke Moranaka en die gaf meer inzicht in wat er precies gaat veranderen. "We willen plezier geven aan de supporters en het volk van Sint Truiden", begon hij met een charme-offensief. "We gaan inzetten op de jeugd en die ook zo goed mogelijk ondersteunen. We willen een club worden waar de stad trots op kan zijn."

De Japanse invloed zal ook merkbaar worden... "We willen zaken uit de Japanse cultuur invoeren om voor entertainment te zorgen rond de matchen. DMM heeft heel wat ervaring en biedt meer dan 40 diensten aan. We hebben misschien wel zaken die we kunnen toepassen bij STVV. Of we Japanse spelers gaan aantrekken? De nationaliteit doet er niet toe. Als een speler iets kan bijbrengen, gaan we hem halen, ongeacht de nationaliteit."