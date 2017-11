Thelin trekt met Zweden naar het WK, en kan Anderlecht daarom een smak geld opleveren

"Het is de bedoeling om er op termijn beter van te worden", verduidelijkte Van Holsbeeck toen Anderlecht Thelin voor vijf jaar overnam van Bordeaux. "In de voetbalwereld kan je niet alles uitleggen. We zullen binnen een aantal jaar wel zien voor hoeveel Thelin doorverkocht wordt en wie gelijk had. Op Anderlecht weten we meestal wel wat we doen hoor." (Dat leest u HIER)

Geen verkoopsproduct

Anderlecht betaalde 1,5 miljoen euro om Thelin definitief in huis te halen. Als de centrumspits straks naar het WK trekt, is hij 3 tot 5 miljoen euro waard. "Thelin is geen verkoopsproduct, hé", reageert zijn manager Miro Jaganjac in Het Nieuwsblad. "Als hij zich toont op het WK, kan hij ook doorbreken bij Anderlecht. Van Weiler kreeg hij nooit een echte kans met al die invalbeurten. Laat hem eens tien volle matchen spelen zoals bij Waasland-Beveren en hij zal ook bij Anderlecht scoren."

"We zien volgende zomer wel waar Thelins toekomst ligt. Isaac wil Waasland-Beveren eerst iets teruggeven voor hun vertrouwen", besluit Jaganjac.