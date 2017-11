OFFICIEEL: Eerste WK missen sinds 1958 kost Italiaanse bondscoach zijn job

Italië greep dinsdagavond in de barrages tegen Zweden naast een ticket voor het WK in Rusland. Al snel wakkerde de kritiek op bondscoach Giampiero Ventura aan. Na spoedoverleg vandaag besliste de Italiaanse voetbalbond zijn selectieheer de laan uit te sturen.

De vraag is nu wie Ventura zal opvolgen. In de Italiaanse pers wordt de tandem Carlo Ancelotti - Paolo Maldini het vaakst naar voren geschoven.

OFFICIAL: #FIGC confirm the firing of Giampiero Ventura. pic.twitter.com/mK3stfA8vI