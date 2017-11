Ook na twee gewonnen oefenwedstrijden weinig optimisme bij Oranje: "Het is gewoon een kwestie van kwaliteit""

“Ik weet ook wel dat het niet goed was wat we hebben laten zien”, steekt Strootman van wal in VI. “Als we zo goed waren geweest, hadden we ons wel gekwalificeerd voor het WK. Het is niet zo dat we de wedstrijden op 50 à 60% van onze kunnen spelen. Dat kunnen we ons helemaal niet permitteren. Het is gewoon een kwestie van kwaliteit.”

De AS Roma-speler weet waar de pijnpunten liggen bij Oranje. “We hebben moeite om het spel te maken en iedere wedstrijd geven we wel kansen weg. We hebben gewoon niet genoeg kwaliteit voor het WK. Dat is de pijnlijke waarheid.

Ik voel me daar mede verantwoordelijk voor. Ik heb zelf ook niet mijn beste spel laten zien. Alles begint met dat te onderkennen”, is de Nederlandse middenvelder ook mans genoeg om de hand in eigen boezem te steken.