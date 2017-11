Laurent Depoitre en Adnan Januzaj kregen uiteindelijk geen speelminuten, Roberto Martinez legt uit wat hij bedoelde

De bondscoach wilde de zaak toch graag ophelderen: "Ik wilde Januzaj en Depoitre vooral zien bij de nationale ploeg, op training en tussen de jongens. Dat was het belangrijkste voor deze week naar de toekomst toe."

Ervaring

Want er is misschien wel een rangorde bij de Rode Duivels: "Iedereen wilde natuurlijk minuten maken in die twee wedstrijden. Ook Defour, Dembélé, Origi en Mirallas hadden minuten nodig en zijn al lang aan het wachten op een kans."

"Januzaj en Depoitre kregen deze week een ervaring door bij de groep te zijn. Het was lang geleden dat ze er nog eens bij waren." Benieuwd of ze de bondscoach dan hebben weten te overtuigen op training richting de oefenstage in maart.