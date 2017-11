Verrassende transfer FC Barcelona kwam mede tot stand door Messi: "Als je me daarheen wilt brengen, dan ga ik"

Afgelopen zomer werd er nogal verrassend aangekondigd dat de Braziliaanse middenvelder Paulinho de overstap van het Chinese Guangzhou Evergrande naar de Catalaanse grootmacht FC Barcelona zou maken. Wat zou een topclub als Barcelona moeten met een speler uit de Chinese competitie die zijn beste dagen al leek gehad te hebben?

Lionel Messi

Tegen alle verwachtingen in lijkt Paulinho toch zijn draai te kunnen vinden bij de Spaanse gigant, waarbij hij al drie keer te scoren kwam en één assist wist te geven in tien wedstrijden. In een gesprek met Globoesporte geeft de Braziliaan aan dat het de kleine Argentijnse ster, Lionel Messi himself, was die hem vroeg om voor Barcelona te komen spelen.

"Tijdens een interland tussen Argentinië en Brazilië in Australië vond het gesprek plaats", aldus Paulinho. "Er was een vrije trap. Toen Willian klaar ging staan, stapte ik terug en kwam Messi en zei: 'Laten we naar Barcelona gaan'. Ik hoorde het hem zeggen en zei: 'Als je me daarheen wilt brengen, dan ga ik'."