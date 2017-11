Na Boyata en Ciman scoort nu andere Rode Duivel geen punten bij Degryse: "Bijna de oorzaak voor de 1-1 en opbouwend een weifelende indruk"

De verdediger van Premier League-club Watford liet een onzekere indruk achter. De voormalige speler van KRC Genk durfde met de bal te weinig inschuiven om zelf het initiatief te nemen.

"Net zoals het tegen Mexico een test was voor Ciman en Boyata, was Japan een examen voor Kabasele - de bondscoach weet na Bosnië al wat hij aan Dendoncker heeft. In navolging van Ciman en Boyata scoorde ook Kabasele geen punten", analyseert Marc Degryse het optreden in Het Laatste Nieuws.

Verloren duels

"Zeker opbouwend gaf hij een weifelende indruk. Japan kreeg zo de tijd om weer in positie te staan. Maar ook verdedigend verloor Kabasele te veel duels. Hij was bijna de oorzaak voor de 1-1. Gelukkig was er een attente Mignolet - met twee goeie saves zorgde hij voor een clean sheet."