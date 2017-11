Vertrokken jeugdproduct vol ongeloof over beslissing Weiler: "Ik had zoiets nog nooit gezien op Anderlecht"

Dat de 20-jarige centrale verdediger verkoos andere oorden op te zoeken, komt voor een groot deel door voormalig Anderlecht-coach René Weiler. "De coach besliste dat hij geen jonge spelers nodig had en helaas volgde het bestuur zijn beslising", legt de Medina uit aan Sport/Voetbalmagazine.

Dat Weiler weinig onderscheid maakte in namen, werd meteen duidelijk. "Hij pakte bij aankomst meteen vaste waarden als Kara en Okaka aan. In wezen hadden we eigenlijk een geweldige groep. Alleen was Anderlecht het jaar ervoor geen kampioen geworden."

Ik kan me het moment nog levendig herinneren dat hij anderhalf jaar geleden voor het eerst binnenkwam in de kleedkamer en meteen na training de namen afriep van de spelers die niet meer bij de A-kern zouden zitten. Hij had ons niet één keer zien spelen. Ik had zoiets nog nooit gezien op Anderlecht", besluit het jeugdproduct van paars-wit.