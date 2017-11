Verdedigers vallen door de mand... Al gezien hoe Lombaerts de laatste maand speelt bij Oostende?

We gaan geen afbreuk doen aan de verdiensten van Laurent Ciman, die zich altijd beschikbaar stelde, nooit morde en er meestal stond als er beroep op hem gedaan werd. Maar het spelen in de MLS laat zich intussen ook gevoelen. Een topcompetitie kunnen we de - jonge - Amerikaanse topklasse niet noemen. En het niveau is dikwijls ook navenant.

Kabasele en Boyata moeten dan weer nog heel wat boterhammetjes eten vooraleer ze op een niveau willen geraken dat dat van Vertonghen of Alderweireld benaderd. Thomas Vermaelen, zonder matchritme, is nog altijd een beter alternatief dan het jonge tweetal. Maar dan zitten we nog met de blessuregevoeligheid van de Barcelona-speler en bij uitbreiding Vincent Kompany.

Ciman speelt amper topmatchen bij zijn club.

Vier topverdedigers, waarvan er twee meestal fit zijn, eentje niet speelt en twee een vraagteken is qua inzetbaarheid... Dat is niet genoeg om een gooi naar de allerhoogste eer te doen in Rusland. Hopelijk houdt Roberto Martinez dan ook Nicolas Lombaerts de komende maanden in het oog.

Björn Engels krijgt veel lovende kritiek vanuit Griekenland.

Na een moeilijk seizoensbegin ontbolstert die helemaal bij Oostende. Centraal in een driemansverdediging dan nog! De positie die het meeste problemen geeft. Lombaerts heeft de ervaring, het positiespel én de leiderscapaciteiten. De voorbije maand dirigeerde hij zonder problemen zijn twee kompanen bij de Kustjongens.

En ook Björn Engels zou eigenlijk niet uit beeld mogen verdwenen zijn. Engels is jong, groot en redelijk snel. Martinez mag Dendoncker dan wel hebben als alternatief in de verdediging, dan lijkt een centraal opgeleide verdediger toch een beter alternatief. En hij vormt offensief ook een gevaar. Toch maar in het oog houden Roberto!