Anderlecht-spelers opgetogen over open training met honderden fans: "Zij hadden erachter gevraagd"

Ondanks het gure herfstweer zakten toch honderden Anderlecht-fans naar het Astridpark af. "Er was veel volk, dat doet ons plezier", zei middenvelder Adrien Trebel bij HLN.be. "De mensen maakten de verplaatsing, ondanks dat het een weekdag is. Daar zijn we blij om."

In een eerste bijeenkomst tussen de nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck en de aanhang beloofde de trainer enkele weken geleden meer open trainingen. "Het is leuk als je de mensen iets kan teruggeven zoals een open training", aldus sluitstuk Frank Boeckx. "De supporters hadden erachter gevraagd. We doen met plezier wat zij voor ons doen, dat is een goede wisselwerking."