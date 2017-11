Overname Zwitserse club? Neen, prioriteit Bart Verhaeghe ligt in Brugge

Lausanne-Sport staat al een tijdje te koop en maandag wordt duidelijk wie de nieuwe eigenaars worden. Dat zou om de Ineos-groep gaan. Toch werd ook de naam van Bart Verhaeghe genoemd in de Zwitserse pers. Het nummer zes uit de Zwitserse competitie heeft een goede relatie met Club Brugge.

Er was de transfer van Elton Monteiro, de Zwitsers gaven ook meer uitleg aan blauw-zwart in verband met zomeraankoop Decarli. Maar er is vooral een persoonlijke link: Lucas Verhaeghe, de voetballende zoon van, speelde in het verleden nog een jaartje bij de jeugd van Lausanne. Niet verwonderlijk, gezien het gezin toen in Buchillon woonde - vlak bij Lausanne.

Veel sympathie

Dat de naam van Verhaeghe is opgedoken in de overnamedossiers - de familie is kapitaalkrachtig en graag gezien in Lausanne - is dus niet verwonderlijk, maar de sympathie voor de club betekent niet dat er echt sprake is geweest van een (poging tot) overname.

In de wandelgangen klinkt het dat Verhaeghe momenteel één grote prioriteit heeft: het uitbouwen van Club Brugge. Want in Lausanne willen ze een nieuw stadion bouwen, maar dat wil blauw-zwart ook. Het ultramoderne trainingscenter in Westkapelle en het nieuwe stadion met plaats voor 40.000 Brugse supporters moeten de komende maanden en jaren verder worden uitgebouwd.