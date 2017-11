Martinez laat na België - Japan wél in zijn kaarten kijken wat betreft de kritiek van Kevin De Bruyne

Vooraf wilde Roberto Martinez geen kritiek uiten op de Rode Duivel: "Iedereen doet het op zijn manier, sommigen achter gesloten deuren, anderen en plein public. Maar dat is geen probleem." Toch zat daarin al een kiem, die we haarfijn analyseerden voor het treffen met Japan.

Na de match liet Martinez het zelf ook duidelijker doorschemeren: "De intenties van Kevin De Bruyne waren duidelijk. Hij is een winnaar en hij wil van ons een zo goed mogelijke groep maken die ons zo klaar mogelijk wil maken voor het WK zelf."

Kevin weet dat zelf ook

"Het op een publieke manier doen? Dat was misschien niet de goede manier en dat weet hij ook. Maar we willen elkaar enkel beter maken, maar dan in een belangrijke manier en op een positieve manier", wil de bondscoach nu de rangen sluiten.

Want hij was bijzonder tevreden met hoe De Bruyne zich op het veld etaleerde: "Ik hou ervan als spelers een antwoord geven op het veld. De Bruyne kwam heel scherp voor de dag. We moesten hem en Mertens wel wat tegen zichzelf beschermen, want ze spelen bij hun team ook enorm veel. Kevin? Ik hou van hem op gelijk welke positie hij speelt. Hij heeft het gewoon."