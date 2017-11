Drenthe zegt de voetbalwereld dan toch niet helemaal vaarwel: "Eigenlijk wil ik nog steeds het liefste zelf de bal pakken"

Drenthe was op het moment van die beslissing nog niet eens 30 jaar. De ex-voetballer bleef niet bij de pakken zitten en ging zowaar zijn brood verdienen als rapper, onder de naam Roya2faces. De muziekwereld was hem niet onbekend, aangezien hij tijdens zijn sportieve carrière regelmatig tot in de vroege uurtjes ging feesten.

De Nederlander heeft de voetbalwereld echter niet helemaal vaarwel gezegd, zo blijkt. Op dit moment loopt hij stage bij de U10 van Feyenoord. “Het is wennen. De jongens noemen mij trainer, maar eigenlijk wil ik nog steeds het liefste zelf de bal pakken”, vertelt hij aan FOX Sports.

De ex-speler van Feyenoord krijgt vaak te horen dat hij door zijn ervaringen een goede spelersbegeleider zou zijn. “Dat gevoel heb ik niet. Ik weet niet of ik daar goed in ben of goed in zou zijn”.