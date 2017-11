Everton mag ook deze trainer van lijstje schrappen: "Ik moest zelf een beslissing nemen"

De zoektocht naar een nieuwe trainer verloopt niet van een leien dakje voor Everton. Sam Allardyce is de volgende in het lijstje van kandidaten die ze mogen schrappen. De trainer is ontgoocheld in de manier van handelen van de club uit Liverpool:

"Het verliep niet zoals ik had gehoopt dat het zou gaan", aldus een teleurgestelde Allardyce tegenover talkSPORT. "Na zo'n lange periode zonder beslissing moest ik zelf een keuze maken. In mijn positie wil je voelen dat ze je willen. Dat gevoel had ik helemaal niet."