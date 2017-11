"Dit team had Eden nodig"

"Ze hebben ons in de problemen kunnen brengen in het spel, maar zoveel gevaar creëerde Japan ook niet", aldus Hazard. Hij zag dat het veld voor problemen zorgde. "Er zat veel afval in het spel en dat lag deels aan het veld. Niet om een excuus te zoeken, maar hier kon je moeilijk goed op spelen."

Hij was tevreden met de overwinning, maar besefte ook dat het beter kon. "We hadden meer kunnen doen, maar het was een tegenstander met kwaliteiten die druk zette én weinig ruimte weggaf. Wij waren dan weer niet snel genoeg in ons spel."

Eden nodig om de defensie kapot te spelen

"We hebben gezien dat we Eden gemist hebben in deze ploeg. Wanneer het verschil gemaakt moest worden en wanneer er een man uitgeschakeld moest worden. Met hem erbij is het makkelijker om de defensie kapot te spelen."