Is play-off 1 nog haalbaar voor KV Oostende? Vier doorgevoerde veranderingen waarom het nog kan

Neuzen in dezelfde richting

Sinds begin dit seizoen stonden die naar alle kanten gericht, vooral door transferbeslommeringen. Het begon met Knowledge Musona en Sébastien Siani, die een slag wilden slaan, maar er kwam niet het gewenste bedrag op tafel.

Ook Milic dacht stiekem te kunnen vertrekken, maar bij Oostende willen ze toch enkele miljoenen voor hem. En dan kwam er de mokerslag uitgedeeld door Franck Berrier. Maar de houding van voorzitter Marc Coucke heeft duidelijk gemaakt dat niemand boven de club staat. Het heeft de groep met de voeten op de grond gezet en aan hetzelfde zeel doen trekken.

Duidelijkheid

Zoals hierboven: niemand staat boven de ploeg. Dat heeft Adnan Custovic duidelijk gemaakt door Zinho Gano, nota bene zijn topschutter, de les te spellen. Die was nukkig omdat hij op de bank moest beginnen... Een weekje strafbank haalde hem terug bij de les. Weeral een signaal richting heel de groep.

De voorzitter springt in de bres in moeilijke momenten.

Vertrouwen

Belangrijke spelers als Nicolas Lombaerts, Knowledge Musona en Andil Jali voelen zich weer goed in hun vel. Custovic gaf hen vertrouwen en dat zie je ook aan hun niveau. Die drie vormen de as van de ploeg. Maar ook niet de rol van Sébastien Siani onderschatten. De kapitein is de eerste om voorop te gaan in de strijd.

Voorzitter zit er kort op

U weet wel dat Marc Coucke geen voorzitter is zoals een andere. Coucke heeft zich dit seizoen - meer dan de vorige seizoenen - gemengd in het sportieve beleid. Het was zijn beslissing om Yves Vanderhaeghe te laten gaan. Hij neemt het ook als persoonlijke queste om de fans achter de ploeg te houden. En hij tikt spelers die buiten de lijntjes kleuren heel snel op de vingers.