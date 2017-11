Fluitconcerten doen roep om nationaal stadion aanzwellen, maar... "Dit kan ook gebeuren in zo'n stadion"

Gisteren vielen er tijdens de match van België tegen Japan enkele fluitconcerten te noteren aan het adres van spelers als Yuya Kubo (AA Gent) en Steven Defour, die een verleden heeft bij clubs als Anderlecht, Standard en Genk.

Heeft dit de roep om een nationaal stadion doen aanzwellen of dient het idee Bart Verhaeghe gevolgd te worden om de Rode Duivels in verschillende clubstadions te laten voetballen?

"Ik ben wel voorstander van een nationaal stadion, maar in een nationaal stadion kunnen zulke zaken ook gebeuren", aldus Luc Van Rillaer, de voorzitter van supportersclub De Drieskes. "Een nieuw stadion kan een oplossing zijn ja", viel er te horen bij Pieter Loosveldt, voorzitter van De Brugse Duivels.

Dat spelers zoals Kubo en Defour worden uitgefloten tijdens een match van de nationale ploeg is een heel triestig fenomeen: "Ik betreur dat. Ik vind zoiets zelfs belachelijk eigenlijk", meent Van Rillaer. "Dit is natuurlijk ook slecht voor het imago van Brugge", aldus Loosveldt.

Mentaliteit bij de supporters

Veel hangt af van de instelling van de supporters en of ze bereid zijn om de juiste mentaliteit te vertonen wanneer ze de Rode Duivels komen aanmoedigen. Van Rillaer is dan ook helemaal niet mals over de supporters met een foute mentaliteit: "Supporters met de foute mentaliteit kunnen gewoon beter wegblijven."

Toch lieten niet alle Belgische supporters zich van hun slechtste kant zien en begonnen te zingen en applaudisseren voor de spelers. Een reactie die Loosveldt wel kon smaken: "Een echte supporter steunt zijn ploeg in goede en kwade dagen en heeft respect voor de tegenstander," klonk het klaar en duidelijk.