OFFICIEEL: Belangrijke schakel in het radarwerk van Philippe Clement tekent bij

W-Beveren maakte woensdagmiddag namelijk de contractverlenging van Aleksandar Boljevic bekend. De 21-jarige Montenegrijn tekende een nieuwe verbintenis tot medio 2021.

Boljevic is dit seizoen een belangrijke schakel in het radarwerk van Philippe Clement. De vleugelaanvaller mocht al elke competitiematch meedoen, tien keer startte hij de basis. In al die matchen trof hij één keer raak, met een kanonskogel tegen Antwerp.