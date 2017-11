Zweedse bondscoach wil Ibrahimovic niet eens oproepen: "Ongelooflijk, praten we hier nu echt nog steeds over?!"

Of hij welkom zou zijn, dat is nog een heel andere vraag. "Dit is ongelooflijk! Hij is anderhalf jaar geleden gestopt bij de nationale ploeg en we praten hier nog steeds over hem", meent bondscoach Janne Andersson op een persconferentie. "We moeten ons enkel bezighouden met de geweldige spelers in deze ploeg."

"Toen Ibra hier nog was, speelden we op een heel andere manier. Hij is een echte kampioen, maar sinds hij het internationale toneel verlaten heeft, moesten we ons wel aanpassen en een andere speelstijl vinden."

Comeback

De geruchten werden aangewakkerd toen Zlatan een ploegfoto deelde op zijn sociale media met het bijschrift 'we are Zweden'. Bovendien staat hij op enkele weken van zijn grote comeback bij Manchester United na een maandenlange knieblessure.