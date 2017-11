Defensie AA Gent onder Vanderhaeghe opnieuw op punt? "Dat geeft die jongens in de achterhoede vertrouwen"

Alleen het Club Brugge van Ivan Leko slikte dit seizoen minder tegendoelpunten dan AA Gent, weet Sport/Voetbalmagazine. Waar de defensie bij ex-coach Hein Vanhaezebrouck vaak wankelde en heel veel onzekerheid vertoonde, lijkt ze onder Yves Vanderhaeghe toch stabieler te zijn geworden.

Assistent-trainer Peter Balette ziet een andere aanpak bij Vanderhaeghe in vergelijking met Vanhaezebrouck: "Yves kiest resoluut voor een blok van vier verdedigers en twee man ervoor als buffer. Dat geeft die jongens in de achterhoede vertrouwen. Hein varieerde toch meer tactisch."

"Bovendien herpakte Nana Asare zich volledig, nadat zijn rugoperatie in juli leidde tot een moeilijke periode bij de competitiestart", aldus Balette. "Ook Stefan Mitrovic en Samuel Gigot zijn nu volledig fit, terwijl Dylan Bronn - in se een centrale verdediger - wat aanpassingstijd nodig had voor zijn omschakeling tot rechtsback."