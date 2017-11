Martinez krijgt fikse waarschuwing: "Met dit systeem gaat het niet lukken"

Dat is niet ideaal, net voor de laatste rechte lijn naar het WK. Ook ex-bondscoach Aimé Antheunis reageert in Het Nieuwsblad. "Nu spelen de Belgen met enkele flanken. Carrasco of Chadli op links, Meunier op rechts. Fout, helemaal fout. Carrasco of Chadli kunnen dat niet. Dat zijn aanvallers."

"Die flankspelers moeten ook, en misschien wel in de eerste plaats, kunnen verdedigen. Zelfs Meunier, die zo veel lof heeft gekregen, vind ik een twijfelgeval op rechts. Die lof gaat uitsluitend over zijn aanvallende kwaliteiten, niet over zijn defensieve."