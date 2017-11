Barcelona wil Messi nooit meer kwijt: levenslang contract wacht op finale handtekening

In juli bevestigde Barcelona dat Lionel Messi zijn handtekening had gezet onder een contractverlenging van 4 jaar. Toch bleven de geruchten over een vertrek niet uit, zeker na het vertrek van Neymar naar PSG. Nu willen de Catalanen voor eens en voor altijd alle geruchten de kop indrukken. Ze zijn vast van plan om de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal levenslang vast te leggen.

Clubmonument

Het is Oscar Grau, een vooraanstaand bestuurslid, die dit op de algemene vergadering van vorige maand heeft voorgesteld: “Messi is een Barça-icoon. We willen ook dat hij na zijn carrière gelinkt blijft aan FC Barcelona.”

Iniesta

Opmerkelijk daarbij is dat Andrès Iniesta, nog zo'n clubicoon, vorige maand al dergelijk contract ondertekenen. Afwachten of Messi ook op het voorstel ingaat.