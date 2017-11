🎥 Colombiaanse legende verrast: "Bedankt, Michel, om aan mijn ballen te zitten"

Toen hij in Spanje speelde, werd hij niet één, niet twee, maar drie keer in de kroonjuwelen geknepen door Real-speler Michel. Heel wat jaren later komt het fragment opnieuw in beeld.

Voor de goeie zaak liet Valderrama het beeld waarin zijn 'zaakje' betast werd, nog eens rondgaan. Hij roept op tot meer aandacht voor teelbalkanker. "Bedankt, Michel, dat je toen kneep. Daardoor wist ik dat er niets mis was. Ik was wel wat kwaad."

Bekijk hieronder de beelden, opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.