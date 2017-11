Chelsea wil de ene Braziliaan vervangen door de andere

Conte zou namelijk gecharmeerd zijn door PSG-winger Lucas Moura. Om de speler in januari aan te trekken zal Chelsea wel wat plaats moeten maken in de portefeuille. Daarom zou het Willian definitief van de hand willen doen, weet Metro.

De 26-jarige Willian maakte al 141 optredens voor the Blues sinds zijn debuut in 2013. In het seizoen 2015-2016 werd hij verkozen tot speler van het jaar bij Chelsea. Onder Conte komt de Braziliaan echter nauwelijks aan spelen toe

Enkele kooplustige Chinese clubs tonen zich alvast bereid om heel wat geld op tafel te leggen voor Willian. Chelsea vraagt om en bij de 35 miljoen, voldoende om vervolgens Lucas Moura los te weken bij PSG. Moura kwam dit seizoen slechts vijf keer in actie voor de Parijzenaars. De concurrentie is er dan ook niet min op de flanken.