Kan je een coach op straat gooien na 37/48?

We zijn als eerste Europese land geplaatst voor het WK, zitten in pot één en toch is er heel wat kritiek. Leg dat maar eens uit in Italië of Nederland. Wij doken de cijfers in.

Martinez heeft er intussen zestien wedstrijden opzitten als bondscoach. Met elf overwinningen, vier gelijke spelen en een nederlaag tegen Spanje zijn de resultaten goed. Bovendien scoorden de Rode Duivels daarin 53 doelpunten.

Martinez stond nog maar 64 dagen op het trainingsveld

Als we het vergelijken met een clubcoach als Ivan Leko, moet Martinez niet onderdoen. Leko heeft achttien wedstrijden nodig gehad voor die elf overwinningen te halen én verloor vier partijen. Toch wordt hij op handen gedragen en Martinez niet.

De nationale ploeg blijft uiteraard een gevoelig thema. Iedereen wil er zijn zegje over doen. Als je bovendien alle trainingen van Martinez opteld, kom je aan 64. Daar zit je bij een club in tien weken al aan. En op tien weken tijd staat geen enkele ploeg op punt.

Lessen trekken uit Frankrijk

De Spanjaard verdient dus wel wat krediet. Vergeet niet dat heel Frankrijk voor het WK in 1998 schreeuwde om het ontslag van Aimé Jacquet. Hij bleef aan en de rest is geschiedenis.