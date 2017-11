Clement keert terug naar Jan Breydel: "Dat we die match konden winnen, was zeer belangrijk"

Philippe Clement is aan een sterk seizoen bezig met Waasland-Beveren en wil daar op Club Brugge een vervolg aan breien, zo weet Sport/Voetbalmagazine: "Ik ga ambitieus naar daar, zoals naar elke wedstrijd", sprak een zelfzekere Clement.

Makkelijk zal het evenwel niet worden, aangezien Club thuis al lang niet meer heeft verloren in de Belgische competitie: "De laatste keer dat ze in de competitie thuis verloren dateert van december 2015 tegen Anderlecht. Dat is al heel lang geleden. Dit Club heeft heel veel vechtlust, duelkracht, een goed blok", was Clement lovend over zijn ex-ploeg.

Wat opvalt bij Waasland-Beveren is dat ze heel makkelijk weten te scoren, namelijk 31 keer in 14 wedstrijden. Dit maakt dat ze de best scorende ploeg zijn van de Belgische competitie. Hoe verklaart Clement dit?

"Door vanaf dag één te focussen op het aanvallende, het dominante. Vaste patronen, vaste looplijnen, iedereen goed zijn functies uitleggen. Daarnaast ook fysiek dingen veranderen. We hebben in de voorbereiding altijd getraind op de dagen van de wedstrijd, twee uur aan een stuk", aldus Clement.

Belangrijke zege tegen Club in de voorbereiding

Clement hechtte heel veel belang aan een goede voorbereiding en wist met Waasland-Beveren rap indruk te maken door onder andere te winnen van Club Brugge: "Dat ze die match konden winnen, was zeer belangrijk. Niet winnen door een blok te zetten en te counteren, maar door zelf ook te voetballen en uit te gaan van de eigen kwaliteiten."