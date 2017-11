Belgische topclub(s) zou toch kans maken om Morioka in januari weg te halen bij Waasland-Beveren

Club Brugge kan mogelijk toch Ryota Morioka weghalen bij Waasland-Beveren

Ryota Morioka is zowat de man van de heenronde in de Belgische competitie geworden. De Japanner van Waasland-Beveren heeft vanuit binnen- en buitenland interesse opgewekt. Maar tot nu toe werd gedacht dat Waasland-Beveren hem in januari nooit zou laten vertrekken.