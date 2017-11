Antwerp-coach Bölöni met sneer naar waslijst geblesseerden: "Omgaan met de hoge trainingsintensiteit is ook een kwaliteit"

László Bölöni maakt zich terecht zorgen over het aantal geblesseerden bij Antwerp. De Roemeense oefenmeester moet namelijk een halve ploeg missen tegen Eupen: “Het lijstje met afwezigen is indrukwekkend”, zei Bölöni op zijn persconferentie. “Sall, Arslanagic, Owusu, Achter, Ndiaye, Oulare. Dat is bijna een halve ploeg. De fysieke paraatheid van mijn spelers is iets wat ons zorgen baart. We zijn op dit moment een analyse aan het maken om te kijken wat we naar de toekomst toe anders kunnen doen om die vele blessures in te perken, maar omgaan met een hoog trainingsritme is in het huidige voetbal óók een kwaliteit."

Negatieve spiraal doorbreken

Antwerp pakte recent slechts twee op twaalf en beleeft dus een mindere periode. Bölöni kent het recept om terug de successen te behalen van in het begin van het seizoen, maar tempert ook de verwachtingen: "Iedereen streeft ernaar om mooi voetbal te brengen, maar als het om welke reden dan ook niet lukt, moet je ook op een andere manier een resultaat kunnen halen. Als ik op dit moment naar mijn kern kijk dan zie ik voldoende kwaliteiten om ons in 1A te handhaven."