De Videorefs reageren: "Wij zijn dat stelletje gebuisde refs in dat busje"

Je moest eens weten hoe professioneel we met arbitrage bezig zijn -Marchand

De kritiek is snoeihard. "Het is jammer dat we vaak omschreven worden als dat stelletje gebuisde scheidsrechters in dat busje. Je moest eens weten hoe professioneel we met arbitrage bezig zijn, hoeveel opleidingen we volgen, hoeveel tijd we daarin steken."

"Je zou eens moeten zien hoe wij in dat busje zo'n wedstrijd beleven: we doen high fives als we juist zitten. Ik heb soms de indruk dat men denkt: die videorefs zitten daar te kaarten en als er plots een betwiste fase komt, schrikken ze op . Neen, dus. Dat is één en al focus."