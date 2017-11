De Condé blijft geloven in Genkse recordaankoop: "Je ziet dat hij er match na match op vooruitgaat"

In Sport/Voetbalmagazine zegt de Genkse sportief manager Dimitri De Condé dat de Deense spits tijd nodig heeft om de aanpassing te maken van de Deense naar de Belgische competitie: "De Belgische competitie is beter dan de Deense. De ruimtes zijn beperkt en onze tegenstanders trekken vaak een muur op. Hij zit hij nog in de aanpassingsfase, maar je ziet dat hij er match op match op vooruitgaat."

Genk als springplank

Ingvartsen kroonde zich vorig seizoen met 23 rozen tot topschutter van de Deense competitie. Er was dan ook aan interesse geen gebrek. Het was een klein huzarenstukje dat de bonkige Deen koos voor Genk: "Marcus kon overal naartoe, maar hij koos bewust voor Genk. Hij heeft begrepen dat wij een club zijn waar jonge spelers kunnen doorgroeien."

Geen extra druk

Ingvartsen is de duurste aankoop in de geschiedenis van de Limburgers, toch zorgt dit niet voor extra druk volgens De Condé: "Wij leggen hem geen druk op. Oké, we hebben veel geld geïnvesteerd, maar dat is voorlopig bijkomstig. We zijn geduldig en vinden het belangrijk dat hij zich verder ontwikkelt."