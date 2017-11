Divock Origi komt helemaal aan de oppervlakte bij Wolfsburg en spreekt over zijn toekomst bij de Wolven en Liverpool

Met Wolfsburg gaat het momenteel iets minder goed, maar Origi toonde dit seizoen wel al met zijn vier doelpunten in de Bündesliga. En ook de Wolven zelf zijn zeer te spreken over de prestaties die de aanvaller neerzet.

Volgend seizoen? In principe terug naar Liverpool

“Volgend seizoen? In principe ben ik voor een jaar verhuurd door Liverpool aan Wolfsburg. Ik zit hier goed, maar na dit seizoen zien we wel weer hoe alles zal evolueren. In voetbal is werkelijk alles mogelijk, dus er kan nog veel gebeuren.”

“Bij Wolfsburg blijven? Dan zullen de clubs met elkaar moeten spreken. Ik voel me goed in Wolfsburg. Het klopt dat er niet echt veel te doen is, maar ik spendeer tijdens mijn vrije momenten veel tijd bij mijn familie en vrienden. Het goede gevoel is het belangrijkste.”