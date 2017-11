🎥 Divock Origi eert vader Mike met emotionele videoreeks: "Geen woorden voor"

Divock Origi over de band met zijn vader

Divock Origi is als voetballer in de voetsporen van zijn vader Mike getreden. Hij maakte het immers ook als prof, iets wat niet voor iedereen weggelegd is. In een emotionele videoreeks bedankt hij zijn vader.