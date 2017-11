🎥 Feest in Brazilië: ex-City-aanvaller knalt Corinthians naar titel

Het was Jô, die vroeger nog bij Manchester City en Everton aan de slag was, die met twee doelpunten een belangrijk aandeel had in de 3-1 overwinning tegen Fluminense.

Het nerveuze Corinthians kwam in eigen stadion nog op achterstand, maar boog dat dus met verve om. Bekijk hieronder de doelpunten en de vreugdetaferelen. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen. Ook Ronaldo vierde mee.