Ondanks afscheid in mineur heeft De Belder lof voor Lierse: "Goeie reeks verrast me niet"

Ik was verrast door de mindere start van Lierse -Dylan De Belder

"Ik was eerder verrast over de mindere start van Lierse in de eerste periode, zeker gezien ze die kwaliteit hebben." Hij mag bij Cercle intussen ook de penalty's trappen. "De vorige had Xavier Mercier gemist, dus was het deze keer mijn beurt."

