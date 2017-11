Cantona weet het ook niet meer: "Ik weet niet waarom Neymar voor de Ligue 1 koos"

door Bart Vandenbussche

Neymar lijkt zich niet meer zeker te voelen bij PSG. De Braziliaan barstte al eens in tranen uit bij zijn nationale ploeg over zijn keuze voor de Franse hoofdstad én kwam al in aanvaring met coach Emery en ploegmaat Cavani.