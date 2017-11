Staflid van ontslagen Wilmots vindt nieuwe uitdaging bij Italiaanse topclub

Mario Innaurato gaat namelijk aan de slag als fyiektrainer van Italiaans topclub AC Milan. Milan-coach Montella was in de wolken met de nieuwste toevoeging van zijn technische staff: "Ik wil Mario van harte verwelkomen in de grote Milan-famillie", was te lezen op Twitter.

O novo preparador físico do Milan, Mario Innaurato, começou hoje a exercer oficialmente o seu novo cargo. pic.twitter.com/CJ51JK58zr — Cuore Milanista (@milanista_cuore) 15 november 2017