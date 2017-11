Iedereen stelt zijn wishlist voor het WK op, ook Meunier

Thomas Meunier is de eerste Rode Duivel die drie landen noemt: Engeland - Senegal - Australië. Toch een opvallende keuze, want het is zeker niet de gemakkelijkste. De flankverdediger van PSG heeft ook geen ploegmaats bij deze landen, enkel Aussie-doelman Mathew Ryan zal hij nog kennen van bij Club Brugge.

Niet te vergeten: vul HIER zeker onze poulepoll in met jouw ideale loting. Ga jij mee in de selectie van Meunier of ga je toch liever voor gemakkelijkere tegenstanders of gewoon de landen met de tofste supporters? Wij zijn benieuwd!