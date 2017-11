UPDATE: Essevee reageert: "In Italië vallen ze achterover"

UPDATE: In Het Nieuwsblad ontkent CEO Eddy Cordier de geruchten met klem. "Dat is een compleet loos gerucht. Ook in Italië vielen ze achterover toen ik hen over deze geruchten sprak. Ook van een eventuele toenadering van onze kant bij clubs als Bordeaux of Borussia Mönchengladbach is totaal geen sprake. Hier klopt niets van.”

Origineel artikel

Het zat de Oude Dame al hoog dat Luca Marrone, een vaste a-kernspeler bij Juventus, vorig seizoen amper aan spelen toekwam. Dit seizoen zitten Leali en Kastanos meer op de bank dan hen lief is.

Bovendien betaalt Juventus het loon van Leali, 900.000 euro per jaar, gewoon door aan de mogelijke opvolger van Gianluigi Buffon. Volgens de krant zou Charleroi in beeld zijn.

Het team van Thorgan en Bordeaux

Juventus ziet in Mazzu net als Dury een coach die spelers beter kan maken. Ook Zulte Waregem zou intussen niet stil zitten en al speuren naar een gelijkaardige deal met teams als Mönchengladbach en Bordeaux.