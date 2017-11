CEO KBVB waarschuwt: "Als we speelstad EK 2020 verliezen, is dat gezichtsverlies voor ons land"

7 december is, zoals eerder aangegeven, D-day. "UEFA zal dan op basis van het dossier dat hen overgemaakt wordt een beslissing nemen. Het kan zijn dat we uitstel krijgen, maar het kan even goed dat Brussel geschrapt wordt als speelstad voor het EK", aldus Koen De Brabander.

We zetten hier en daar druk -Koen De Brabander Deel deze quote: "Dat zou kunnen. Het zou vooral spijtig zijn voor het Belgisch voetbal. Het zou zeker gezichtsverlies betekenen voor ons land", was De Brabander duidelijk. "Ik kan niet in de hoofden van de mensen van UEFA kijken. Wij brengen de informatie van Ghelamco over aan UEFA, meer niet." "We zetten hier en daar ook druk, maar daar ga ik geen verdere uitspraken over doen", aldus De Brabander toen gevraagd werd naar de haalbaarheid. "Ik slaap nog altijd goed", sloot hij af.