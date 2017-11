Anderlecht ziet mogelijk 10 internationals vertrekken naar het WK en steekt daarmee deze Belgische topclub de loef af

door Clint Vens



Landskampioen Anderlecht is Belgische WK-hofleverancier met 10 internationals

Foto: © photonews

Slechts veertien Anderlecht-spelers waren gisteren present op de open training. Dit is een gevolg van de vele internationals in de kern van de landskampioen. Liefst 10 spelers maken een goede kans om volgend jaar mee te mogen naar het WK in Rusland.