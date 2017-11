Doelman Pirard reageert op overname STVV

Het was ook geen verrassing voor de spelers, zo blijkt. "We waren al een tijdje op de hoogte dat de club stilaan in handen kwam van een buitenlandse vennootschap", aldus doelman Lucas Pirard.

Van ongerustheid is dan ook geen sprake. "Er gaat voor ons ook niets veranderen. Er is ons verzekerd dat de werking van de club niet gaat veranderen. Bovendien zagen we ook onder Duchâtelet de voorzitter amper."

Het belangrijkste is de match die komt

Al zal er qua faciliteiten misschien wel het een en ander veranderen. "Er is ons verteld dat er een nieuw trainingscomplex zou komen, maar dat is niet voor onmiddellijk."

En dus richt de spelersgroep zich op de wedstrijden die eraan komen. "Het belangrijkste voor ons is die wedstrijd tegen Kortrijk voorbereiden."