"Batshuayi wordt de eerste openlijk homoseksuele speler in de Premier League", die op hilarische wijze reageert

Batshuayi laat zich steeds meer opmerken bij Chelsea, maar op Twitter behoort hij al tot de absolute top met zijn hilarische reacties. Donderdagavond bewees hij het nog maar eens.

Michy Batshuayi set to become the first openly gay footballer in the premier league after coming out to teammates 🏳️‍🌈 #CFC pic.twitter.com/ly9tqR3T6h — TCD (@TheChelseaDaily) 15 november 2017

Sorry Michy bro, my sources let me down. I’m usually reliable #CFC — TCD (@TheChelseaDaily) 16 november 2017

The Chelsea Daily, een fanpagina met meer dan 10.000 volgers, meldde dat Batshuayi uit de kast was gekomen bij zijn ploegmaats en zo de eerste openlijk homoseksuele speler in de Premier League was.

Het nieuws ging snel rond en was voor de Belg zelf ook een grote verrassing. Hij reageerde prompt met: "Bro, zelfs je moeder weet dat dit niet klopt", tot grote hilariteit van de twitterwereld. De pagina reageerde nog terug met excuses voor de wel degelijk heteroseksuele spits van Chelsea.